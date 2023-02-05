Hasret bitecek

Spor Toto Süper Lig'de en son 1 Ekim'de Kayseri'de kazanan bordo- mavililer, sonrasında çıktığı 5 deplasmandan 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı. Dış sahadaki son 3 mücadelede mağlup olan Karadeniz devi, geçen sezon Galatasaray'ı Aslantepe'de 2-1 yenmiş ve şampiyonluk yolundaki en kritik galibiyetlerinden birini almıştı.
SporToto Süper Lig'de en son 1 Ekim'de Kayseri'de kazanan bordo- mavililer, sonrasında çıktığı 5 deplasmandan 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı. Dış sahadaki son 3 mücadelede mağlup olan Karadeniz devi, geçen sezon Galatasaray'ı Aslantepe'de 2-1 yenmiş ve şampiyonluk yolundaki en kritik galibiyetlerinden birini almıştı.