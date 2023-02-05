Dışarıda 2 yenilgi

Son şampiyon Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo- mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.
Sonşampiyon Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo- mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.