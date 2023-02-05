Haberler Trabzonspor Dışarıda 2 yenilgi

Dışarıda 2 yenilgi

Son şampiyon Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo- mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 06:50
Dışarıda 2 yenilgi
Son şampiyon Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo- mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.
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