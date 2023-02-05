Derbileri seviyor

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.