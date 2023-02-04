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Trabzonspor'un Galatasaray derbisi kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu müsabakanın kamp kadrosunu belirledi. Fırtına'nın kadrosunda sakatlıkları bulunan 5 oyuncu yer almadı. İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kafilesi...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 15:16 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 15:27
Trabzonspor'un Galatasaray derbisi kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Nef Stadyumu'nda oynanancak olan müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Bordo-mavililierde teknik direktör Abdullah Avcı, derbinin kamp kadrosunu belilrledi. Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Edin Visca yer almadı.

İşte Trabzonspor'un derbi kadrosu...

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Arif Boşluk, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar.

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