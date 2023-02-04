Haberler Trabzonspor Trabzonspor Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı!

Trabzonspor Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 16:10
Trabzonspor Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmana, tedavileri süren Peres, Vısca, Dorukhan ve Hamsık katılmadı.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak ile saat 16.00 sıralarında İstanbul'a hareket edecek olan bordo-mavili kafilede 23 oyuncu yer aldı. Kafilede Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Arif Boşluk, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar yer aldı.
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Dünya deviyle anlaşma yapıldı...
Kıvanç bu hal ne "Şu ayakkabıyı kralı giyse linçlenir adamda akıyor" Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü dost başa düşman ayağa derler ama...
Kartal'a kötü haber! Cezalı duruma düştü
F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı açıklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'un derbi kadrosu belli oldu! 5 eksik...
Fırtına G.Saray hazırlıklarını tamamladı!
Derbide hava nasıl olacak? GS-TS 5 Şubat İstanbul hava durumu!
4 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
2023 bu yılki Ramazan fitresi ne kadar Diyanet?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç "aptalca" dedi Valencia şaştı kaldı! Ali Koç "aptalca" dedi Valencia şaştı kaldı! 16:28
Erzurum evinde yaralı! Erzurum evinde yaralı! 16:13
Fırtına derbinin hazırlıklarını tamamladı! Fırtına derbinin hazırlıklarını tamamladı! 16:10
Denizlispor Bandırma'dan 3 puanla döndü! Denizlispor Bandırma'dan 3 puanla döndü! 16:06
Hayes-Davis haftanın MVP'si oldu! Hayes-Davis haftanın MVP'si oldu! 15:57
Çalımbay'dan zemin açıklaması! "Umarım..." Çalımbay'dan zemin açıklaması! "Umarım..." 15:43
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı açıklandı F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı açıklandı 15:38
Şenol Güneş'ten zemin eleştirisi! Şenol Güneş'ten zemin eleştirisi! 15:27
Trabzonspor'un derbi kadrosu belli oldu! 5 eksik... Trabzonspor'un derbi kadrosu belli oldu! 5 eksik... 15:16
Fırtına G.Saray hazırlıklarını tamamladı! Fırtına G.Saray hazırlıklarını tamamladı! 15:06
Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE 14:15
Hande Baladın imzayı attı! Hande Baladın imzayı attı! 14:14