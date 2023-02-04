Abdullah Avcı derbilerde 'Fırtına' estiriyor! İşte Trabzonspor'daki istatistiği

Son şampiyon Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde tam bir derbi avcısı oldu. İstanbul'un 3 büyük takımı ile oynadığı maçlarda en son yenilgisini 2020-21 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla alan Fırtına, tam 706 gündür ezeli rakiplerine kaybetmedi. Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 13 maç oynadı. Bu periyotta 5 galibiyet, 6 beraberlik aldı;

GEÇEN SEZON FIRTINA GİBİ ESTİ

2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Avcı ile bordo-mavililer, ilk döneminde üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Bordo-mavili takım şampiyon olduğu geçen sezon ise söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip, kaybetmemişti. Trabzonspor bu sezon şu ana kadar Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçta ise 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Müthiş bir istatistik elde etti. Yunus Emre SEL

BAKASETAS DAMGASI

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Bakasetas, son oynanan Antalyaspor maçında da etkili bir performans sergiledi. 29 yaşındaki yıldız, Antalyaspor karşılaşmasında en fazla şutta payı bulunan isim oldu (6). Bordo-mavili maestro, topla buluşma (84), pas % 80, şut 3/3, şut pası: 3, ikili mücadele 10/13 ve 9 sahipsiz top kazanma istatistiklerini yakaladı.

İSTANBUL'A KARŞI ÜSTÜN

Bordo-mavililer, yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul kulüplerine karşı oynadığı 29 karşılaşmada ezici üstünlük kurdu... 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Avcı ile Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniye ve İstanbul ile 29 müsabakaya çıkan Fırtına, bu periyotta 16 galibiyet, 9 beraberlik aldı; sadece 4 yenilgi yaşadı. Şimdi amaç G.Saray'ı da devirerek iyi gidişatı devam ettirmek.