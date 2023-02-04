5 yılın zirvesinde

Son şampiyon Trabzonspor son 5 yıla damgasını vurdu. Bu periyotta 4 büyük takım arasında en fazla kupa toplayan (Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa) takım olan Fırtına, 4 büyük kulüp arasında oynanan derbilerde de açık ara en çok puan toplayan takım olmayı başardı. Ezeli rakipleri ile oynadığı dev maçlarda Trabzonspor topladığı 66 puan ile zirvede yer alıyor. Onu 48 puan ile Beşiktaş takip ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe 44'er puan aldı. Karadeniz devi, Galatasaray'ı mağlup ederek bu gidişatı devam ettirmek.