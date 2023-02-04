Haberler Trabzonspor 4 aydır kazanamıyor

4 aydır kazanamıyor

Ligde en son 1 Ekim'de Kayseri'de kazanan bordo-mavililer, sonrasında çıktığı 5 deplasmandan 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
4 aydır kazanamıyor

Ligde en son 1 Ekim'de Kayseri'de kazanan bordo-mavililer, sonrasında çıktığı 5 deplasmandan 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı. Dış sahadaki son 3 mücadelede mağlup olan Karadeniz devi, geçen sezon Galatasaray'ı Aslantepe'de 2-1 yenmiş ve şampiyonluk yolundaki en kritik galibiyetlerinden birini almıştı.

SIRA ARTIK DIŞ SAHADA

Akyazı'da 36 maçtır namğlup Trabzonspor'da sıra deplasmanda... Bu sezon resmi maçlardaki yenilgilerini dış sahada alan Fırtına, Galatasaray'a karşı patlama yapmak istiyor. Abdullah Avcı'nın büyük maçlardaki istatistikleri göz dolduruyor.

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