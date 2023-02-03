TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına gözüne Umut Nayir'i kestirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre bordo-mavililer, Ümraniyespor forması giyen golcü oyuncu Umut Nayir'i listesine aldı. Sezon sonu için yıldız isimde sıcak gelişmeler yaşanabilir...

Bu sezon başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki deneyimli futbolcu, çıktığı 20 karşılaşmada 10 gol atarken 2 de asist yaptı.

Umut Nayir, sezon başında Eyüpspor'a transfer olmuş oradan da Ümraniyespor'a kiralanmıştı. 1.91 cm boyundaki golcü, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Umut'un Eyüpspor'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.