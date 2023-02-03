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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına gözüne Umut Nayir'i kestirdi!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezon için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bordo-mavililer, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Ümraniyespor'da başarılı bir grafik çizen Umut Nayir'i listesine ekledi. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 09:55
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına gözüne Umut Nayir'i kestirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre bordo-mavililer, Ümraniyespor forması giyen golcü oyuncu Umut Nayir'i listesine aldı. Sezon sonu için yıldız isimde sıcak gelişmeler yaşanabilir...

Bu sezon başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki deneyimli futbolcu, çıktığı 20 karşılaşmada 10 gol atarken 2 de asist yaptı.

Umut Nayir, sezon başında Eyüpspor'a transfer olmuş oradan da Ümraniyespor'a kiralanmıştı. 1.91 cm boyundaki golcü, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Umut'un Eyüpspor'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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