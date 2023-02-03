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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına Avrupa'nın zirvesinde! Tek rakibi PSG

Fırtına, Avrupa’nın 10 büyük ligi baz alındığında evinde önemli bir istatistik yakaladı. Trabzonspor'un tek rakibi ise 32 maçtır mağlup olmayan Paris Saint Germain. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına Avrupa'nın zirvesinde! Tek rakibi PSG

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Son şampiyon Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'yla birlikte tam 696 gündür iç sahada kaybetmiyor. Süper Lig tarihinde 90 maçlık iç saha yenilmezlik serisini de elinde bulunduran Karadeniz devi, devam eden Avrupa'nın 10 büyük ligi arasında ulaştığı 36 maçlık iç saha yenilmezlik serisiyle de zirvede. Fırtına'ya yaklaşan tek iç saha yenilmezlik serisi ise 32 maçla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain. İspanya La Liga'da bu sezon iç sahada hiç kaybetmeyen takımlardan Barcelona'nın 9, Real Madrid'in ise 12 maçlık kaybetmeme serileri bulunuyor

DEVLERİ GERiDE BIRAKTI

Premier Lig'de ise Arsenal 12 maçtır evinde kaybetmiyor. Bundesliga'da ise 3 takım bu sezon iç sahada hiç kaybetmedi: Bayern Münih, Leipzig ve Union Berlin. Münih 16 maçla en uzun iç saha yenilmezlik serisine sahip takım. İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli son 12 iç saha maçını kaybetmedi. Portekiz'de Benfica 9, Hollanda'da Twente 10, Belçika'da Genk 12, Danimarka'da Viborg ve Avusturya'da Salzburg 22 maçtır evinde yenilmiyor. Türkiye'de ise Trabzonspor'a yaklaşan tek takım iç sahada 10 maçtır kaybetmeyen Adana Demirspor.

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