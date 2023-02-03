TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına Avrupa'nın zirvesinde! Tek rakibi PSG

DEVLERİ GERiDE BIRAKTI
Premier Lig'de ise Arsenal 12 maçtır evinde kaybetmiyor. Bundesliga'da ise 3 takım bu sezon iç sahada hiç kaybetmedi: Bayern Münih, Leipzig ve Union Berlin. Münih 16 maçla en uzun iç saha yenilmezlik serisine sahip takım. İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli son 12 iç saha maçını kaybetmedi. Portekiz'de Benfica 9, Hollanda'da Twente 10, Belçika'da Genk 12, Danimarka'da Viborg ve Avusturya'da Salzburg 22 maçtır evinde yenilmiyor. Türkiye'de ise Trabzonspor'a yaklaşan tek takım iç sahada 10 maçtır kaybetmeyen Adana Demirspor.