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Atom karınca

Fırtına'nın 28 yaşındaki Yunan oyuncusu Siopis’in Antalyaspor karşısındaki performansı çok beğenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
Atom karınca
Karadeniz devinin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Siopis, performansıyla büyüledi. Bitmeyen enerjisiyle takımına büyük katkı sağlayan ve sahada basmadık yer bırakmayan 28 yaşındaki Yunan orta saha, rakip sahada top kazanım (7), araya girme (10), pas arası (10), başarılı topa müdahale (%75), sahipsiz top kazanma (9), başarılı defansif aksiyon (18) ve isabetli pas (41-%89) istatistikleriyle öne çıkmayı başardı. Trabzonspor'un sosyal medya hesabı da Yunan oyuncu için 'bitmeyen enerji' paylaşımını yaptı.

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