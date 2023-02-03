Atom karınca

Karadeniz devinin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Siopis, performansıyla büyüledi. Bitmeyen enerjisiyle takımına büyük katkı sağlayan ve sahada basmadık yer bırakmayan 28 yaşındaki Yunan orta saha, rakip sahada top kazanım (7), araya girme (10), pas arası (10), başarılı topa müdahale (%75), sahipsiz top kazanma (9), başarılı defansif aksiyon (18) ve isabetli pas (41-%89) istatistikleriyle öne çıkmayı başardı. Trabzonspor'un sosyal medya hesabı da Yunan oyuncu için 'bitmeyen enerji' paylaşımını yaptı.
Yabancılara özel aşçı
AbdullahAvcı'nın talebi doğrultusunda yabancı oyuncular için özel aşçı işe alındı. Bordo-mavili yönetim, Türk mutfağına alışmakta güçlük çeken futbolcular için dünya mutfağını bilen, Suşi vb. gibi yemekler yapan aşçıyı göreve başlattı