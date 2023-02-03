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Altın eldiven

Bu sezon Akyazı’daki 11 karşılaşmanın sadece 2’sinde kalesini gole kapayamayan Uğurcan Çakır, iç sahadaki son 5 maçta geçit vermed

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
Altın eldiven
Bu sezon deplasman maçlarının aksine iç sahada oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da kaleci Uğurcan'ın istatistikleri de dikkat çekiyor. Akyazı'da 11 maçın 8'ini kazanan, 3'ünde berabere kalarak 27 puan toplayan ve bu alanda ligin zirvesinde yer alan bordo-mavililerde kaleci Uğurcan'ın katkısı oldukça fazla. İçerdeki 11 maçın sadece 2'sinde kalesini gole kapatamayan 26 yaşındaki eldiven, bu alanda ligin en iyisi oldu. Öte yandan Çakır, Antalyaspor karşılaşması sonrası sosyal medya hesabından, "İyi mücadele , güzel sonuç. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımızla nice galibiyetlere" ifadelerini kullandı.
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