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Trabzonspor Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bordo mavililer Antalyaspor galibiyetinin ardından derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 14:22 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 15:37
Trabzonspor Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda. Antalyaspor maçında oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular teknik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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