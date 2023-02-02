Spor yazarları Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - SEVGİ İLAÇTIR HOCAM!

Trabzonspor'u izlerken 'Bu takım idmanlarda orta çalışmıyor mu acaba?' demeden edemiyorum. Dün de isabetsiz ve kontrolü imkansız ortaları sıkça yaptılar. Larsen ve Eren Elmalı, ileri çıktığında kafayı kaldırmadan orta yapıyor, yani ezbere. Ayrıca iki oyuncunun da adam geçme, yani çalım özellikleri de yok denecek kadar az. Böyle olunca Maxi Gomez'i topla buluşturamıyor Trabzonspor. Trezeguet ve Bakasetas'ın şahsi becerileri ile sonuca gidiyor bordo mavililer. Bu sezon en çok skora katkı veren iki ismin ortak yapımı ile 1-0 öne geçti Trabzonspor. Bu golde yardımcı hakemin bayrak kaldırması da enteresandı. Biz izlerken topun çıkmadığını gördük. VAR devreye girerek Mete Kalkavan'a 'Top çıkmadı, golü ver' dedi. Golden sonra daha organize olan, üzerindeki baskıyı ve stresi atan bir Trabzonspor izlemeyi umuyorduk. Ama öyle olmadı.