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Spor yazarları Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 07:40
Spor yazarları Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - SEVGİ İLAÇTIR HOCAM!

Trabzonspor'u izlerken 'Bu takım idmanlarda orta çalışmıyor mu acaba?' demeden edemiyorum. Dün de isabetsiz ve kontrolü imkansız ortaları sıkça yaptılar. Larsen ve Eren Elmalı, ileri çıktığında kafayı kaldırmadan orta yapıyor, yani ezbere. Ayrıca iki oyuncunun da adam geçme, yani çalım özellikleri de yok denecek kadar az. Böyle olunca Maxi Gomez'i topla buluşturamıyor Trabzonspor. Trezeguet ve Bakasetas'ın şahsi becerileri ile sonuca gidiyor bordo mavililer. Bu sezon en çok skora katkı veren iki ismin ortak yapımı ile 1-0 öne geçti Trabzonspor. Bu golde yardımcı hakemin bayrak kaldırması da enteresandı. Biz izlerken topun çıkmadığını gördük. VAR devreye girerek Mete Kalkavan'a 'Top çıkmadı, golü ver' dedi. Golden sonra daha organize olan, üzerindeki baskıyı ve stresi atan bir Trabzonspor izlemeyi umuyorduk. Ama öyle olmadı.

Spor yazarları Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi

Evet Trabzonspor net pozisyonlara girdi ama Antalyaspor'a da pozisyonlar verdi. Trabzonspor'un bir saha liderine ihtiyacı var. Hamsik olmayınca takım bocalıyor. Oyun kuramıyor. Siopis, bir dalgakıran, kesici bir oyuncu ama oyun kurma özelliği yok. Maç boyunca Maxi Gomez'i hep kenarlarda ve topsuz koşularda gördük. Trezeguet de kenar oyununu sevdiği için bütün yük Djaniny'nin omuzlarına yüklendi. Ama Djaniny, hem çok ağır hem de aklı sahada değilmiş gibi mücadele ediyor bu sezon. Dün de net bir gol pozisyonunu harcadı. Bence Abdullah Avcı'nın bile çözemediği garip bir oyun oynuyor Trabzonspor. O yüzden de sezon başından beri bir oyun bulamadığı için Abdullah hoca, her maça değişik 11'lerle çıkıyor.

Spor yazarları Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi

Bordo-mavililerin hem kadro hem de oyun istikrarı yok. Şenol Güneş Stadı'nda da şehrin ve stadın büyülü atmosferi ile iyi sonuçlar alıyor Trabzonspor... Antalyaspor'da Güray, Trabzonspor savunmasını çok zorladı. İyi bir sezon geçiriyor. Avcı, kötü bir maç çıkaran Djaniny'ye tam 76 dakika nasıl sabretti onu da anlamadım. Trabzonspor maçıyla aynı anda başlayan Galatasaray maçını da izledim. Galatasaray'ı izlerken, geçen yılki şampiyon Trabzonspor'u izler gibi oldum. Dün iki kez geriye düştüğü maçı söke söke kazandı Galatasaray. Olağanüstü bir ön alan baskısı yaptılar. Oyun gücü bu işte. Trabzonspor, geçen yılki futbolunun çok gerisinde. Çok çalışarak kapatılabilecek bir durum değil bu! Yetenek ve zeka sıkıntısı var kadroda. Problem çözebilecek oyuncu sayısı az.

Spor yazarları Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi

Sahada dökülen Djaniny'nin yerine giren Naci Ünüvar'a da helal olsun. Hücumu ve golü düşünen kıvrak bir oyuncu. Artık ilk 11 oynaması lazım. Evinde seyirci gücüyle kazanıyor ama deplasmanlarda sıradan bir futbol oynuyor bordo-mavililer. Galatasaray derbisinde de işi çok zor Trabzonspor'un. Dünkü galibiyet ilaç gibi geldi Trabzonspor'a. Bu takımın zirve yarışında tutunabilmesi için deplasmanlarda da kazanması şart. Abdullah Avcı'nın da oyuncularına bir baba şevkati ile sarılması gerekiyor. Hocayı kenarda çok gergin görüyorum. Bu takımın sevgiye ve morale ihtiyacı var. Yönetimin de Abdullah hocanın arkasında dağ gibi durması lazım. Şampiyon hocanın kafası rahat olmalı...

Spor yazarları Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - İNCE AYAR

Trabzonspor'un Hatayspor mağlubiyetinden sonra iç sahadaki Antalyaspor maçına daha coşkulu, istekli, top ayağındayken daha hücumu düşünen, saldırgan, topu kaptırdığı yerde pres yapan görüntüsüyle başlayacağı belliydi. Öyle de oldu. Trabzonspor oyuna iyi başladı golü de buldu. Ondan sonra ilk devre bitene kadar eski hastalığı ortaya çıktı. Geriye yaslanıp topu rakibe bırakıp skoru koruma derdine düştü. Hücumda sağ çizgide Djaniny'nin ve solda Trezeguet'nin set oyunda yerleşik savunmaya nüfus etme becerisinin az olması nedeniyle bu ikililerden hücum üretkenliği açısından istenen verimi alamadı.

Spor yazarları Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi

İkinci yarı Ömür'ün çıkışıyla (sanırım sakatlığı vardı) Doğucan'ın oyuna girmesiyle orta sahanın merkezini Siopis ile beraber iki oyuncuyla kapattı. İki stoperin önünde oynayan bu ikiliyle Trabzonspor çok fazla hücum geçişleri yemediği gibi özellikle 55 ile 65. dakika arası 2-3 tane net pozisyon da kaçırdı.

Spor yazarları Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor 4-3-3 sistemiyle oynayamaz. Çünkü orta sahadaki 8 numara pozisyonundaki Ömür ve Bakasetas oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncular değil. Genel yapı olarak Trabzonspor 4-2-3-1 formatıyla oynayıp orta sahanın merkezinde ikiliyle daha dengeli görüntüye kavuşur. Pres yapamadığı bölümde de savunma geçişini çabuk yapamadığı anlarda iki stoper, iki orta saha oyuncusuyla savunma anlamında eksik kalmayıp rakibi karşılayarak hızlı hücumların da önüne geçerler. Abdullah Avcı'nın takıma bir ince ayarı yapması gerekir. Bu galibiyet hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisi için Fırtına'ya güven, moral ve motivasyon vermesi açısından çok değerliydi.

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