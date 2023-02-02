Haberler Trabzonspor 36 kere maşallah

36 kere maşallah

Antalyaspor’u Trezeguet ve Naci’nin golleriyle deviren Fırtına, hem ilk yarıdaki yenilginin dövanşını aldı hem pazar günkü G.Saray derbisi öncesi moral buldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
36 kere maşallah
Son şampiyon Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek ayağa kalktı: 2-0. Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, dün Akdeniz ekibini Trezeguet ve Naci'nin golüyle yendi. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor sahasındaki 694 günlük seriyi devam ettirdi. Bordo-mavililer, iç sahada son 36 lig maçında 34 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.

5-2 MAĞLUP OLMUŞTU


Siopis dinamosu

Karadeniz devinin ön liberosu dün inanılmaz bir maç çıkardı. Orta sahada arı gibi çalışan 28 yaşındaki Yunan yıldız, 8 sahipsiz top kazanarak takımına muhteşem bir katkı sundu. 85'te çıkan Siopis "G.Saray derbisini de kazanmak istiyoruz. Galibiyet iyi oldu" dedi.

Eren sakatlandı

Bordo-mavili takımın sol beki dün büyük bir şanssızlık yaşadı. 22 yaşındaki oyuncu, Güray'ın topunda araya girdi ama bu pozisyonda sakatlandı. Sedye ile kenara alınan 22 yaşındaki oyuncuya bugün MR çekileceği belirtildi.rabzonspor, 2021- 22 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 kaybederek ligdeki ilk yenilgisini almış, sahasındaki maçtan da 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bordo-mavililer, bu sezonun ilk yarısında ise Antalya'da oynanan müsabakadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrılarak hayal kırıklığı yaşatmıştı. Karadeniz devi dünkü galibiyetle hem 3 puan hem de ligin ilk yarısında kaybettiği rakibinden rövanşı aldı

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