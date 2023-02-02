36 kere maşallah

5-2 MAĞLUP OLMUŞTU
Siopis dinamosu
Karadeniz devinin ön liberosu dün inanılmaz bir maç çıkardı. Orta sahada arı gibi çalışan 28 yaşındaki Yunan yıldız, 8 sahipsiz top kazanarak takımına muhteşem bir katkı sundu. 85'te çıkan Siopis "G.Saray derbisini de kazanmak istiyoruz. Galibiyet iyi oldu" dedi.
Eren sakatlandı
Bordo-mavili takımın sol beki dün büyük bir şanssızlık yaşadı. 22 yaşındaki oyuncu, Güray'ın topunda araya girdi ama bu pozisyonda sakatlandı. Sedye ile kenara alınan 22 yaşındaki oyuncuya bugün MR çekileceği belirtildi.rabzonspor, 2021- 22 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 kaybederek ligdeki ilk yenilgisini almış, sahasındaki maçtan da 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bordo-mavililer, bu sezonun ilk yarısında ise Antalya'da oynanan müsabakadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrılarak hayal kırıklığı yaşatmıştı. Karadeniz devi dünkü galibiyetle hem 3 puan hem de ligin ilk yarısında kaybettiği rakibinden rövanşı aldı