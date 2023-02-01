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Trabzonspor Antalyaspor maçı - CANLI İZLE 📺 | TS maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak. Son olarak Hatayspor'a deplasmanda kaybeden Trabzonspor, Antalyaspor'u yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Trabzonspor'da 4 isim maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TS maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 18:47 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 18:48
Trabzonspor Antalyaspor maçı - CANLI İZLE 📺 | TS maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez

Antalyaspor:

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2'de ekranlara gelecek.

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