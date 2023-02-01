Trabzonspor Antalyaspor maçı - CANLI İZLE 📺 | TS maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez

Antalyaspor:

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2'de ekranlara gelecek.