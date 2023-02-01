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TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Antalyaspor maçıyla sürüyor. 22. hafta müsabakası Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Son olarak Hatay deplasmanında 3 puan bırakan Trabzonspor, evinde kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Trabzonspor, 694 gündür sahasında yenilmiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 11:50
TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor. Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWIL, EREN, SIOPIS, BAKASETAS, ABDÜLKADIR, DJANINY, TREZEGUET, GOMEZ

ANTALYASPOR: HELTON, BÜNYAMİN, VEYSEL, GERXHALIU, GÜRAY, ERDAL, FERNANDO, NAKAJIMA, DOĞUKAN, UFUK, LARSSON

ASpor CANLI YAYIN

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