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TRABZONSPOR ANTALYASPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Antalyaspor'u yenerek yükselişe geçmek istiyor. Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres sakatlıkları sebebiyle maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, TS maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 18:00 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 18:07
TRABZONSPOR ANTALYASPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor. Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWIL, EREN, SIOPIS, BAKASETAS, ABDÜLKADIR, DJANINY, TREZEGUET, GOMEZ

ANTALYASPOR: HELTON, BÜNYAMİN, VEYSEL, GERXHALIU, GÜRAY, ERDAL, FERNANDO, NAKAJIMA, DOĞUKAN, UFUK, LARSSON

ASpor CANLI YAYIN

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