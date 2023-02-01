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Trabzonspor'da ayağa kalkma vakti! İşte Abdullah Avcı'nın Antalyaspor maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, bugün Antalya’yı yıkarak hem Akyazı’da mağlup olmama serisini 36 maça çıkarmak hem de Galatasaray derbisi öncesi moral kazanmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da ayağa kalkma vakti! İşte Abdullah Avcı'nın Antalyaspor maçı 11'i

Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordomavililer, bugün kazanarak moral bulmak istiyor. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, iç sahada son 35 lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWIL, EREN, SIOPIS, BAKASETAS, ABDÜLKADIR, DJANINY, TREZEGUET, GOMEZ

ANTALYASPOR: HELTON, BÜNYAMİN, VEYSEL, GERXHALİU, GÜRAY, ERDAL, FERNANDO, NAKAJİMA, DOĞUKAN, UFUK, LARSSON

FIRTINA'DA 4 SAKAT VAR

Fırtına'da 4 futbolcu bugün yok. Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres sakatlıkları nedeniyle kadroya yer alamayacaklar.

SINIRDA 2 FUTBOLCU

Karadeniz devinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.

54. RANDEVU

Trabzonspor ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 54. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 53 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30'a 10 üstünlüğü var. 13 karşılaşma berabere bitti. Karadeniz devi bu periyotta 97 gol attı, 58 gol yedi.

ANTALYASPOR TERS GELİYOR

Son şampiyon Trabzonspor, 2021- 22 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta Antalyaspor'a 2-1 kaybederek ligdeki ilk yenilgisini almış, sahasındaki maçtan da 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bordo-mavililer, bu sezonun ilk yarısında ise Antalya'da oynanan müsabakadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrılarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.

GEÇEN SEZON EN İYİSİYDİ

Sadece ligde değil, Avrupa'da da benzer bir görüntü sergilendi. Avrupa Ligi'ndeki 6 grup maçında evinde oynadığı 3'ünü kazanan Trabzonspor, deplasmandakilerin hepsini kaybetti. Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda da Kopenhag'da yenilen Fırtına, Akyazı'da rakibiyle berabere kalmıştı. Sampiyon olduğu geçtiğimiz sezon ise dış sahanın en başarılı takımıydı ve 19 karşılaşmada 38 puan toplamıştı.

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