Haberler Trabzonspor Avcı takıma seslendi: Göster gücünü

Avcı takıma seslendi: Göster gücünü

Teknik direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor maçında oyuncularından 3 puan istedi: “Ben size hep inandım ve güvendim. Artık zamanı geldi. Şampiyon gibi oynayalım ve önce Antalyaspor sonra G.Saray’ı yenelim. İki galibiyet tabloyu tersine çevirir”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Avcı takıma seslendi: Göster gücünü

Futbolcularını karşılaşmaya zihinsel olarak da hazırlamak isteyen bordo-mavili hoca, ligde zirve yaşında geride düşmelerine rağmen teslim olmamaları gerektiğinin altını çizdi. Avcı, "Bu tabloyu düzeltmek bizim elimizde. Yarış devam ediyor ve yukarıya doğru tırmanışa geçebiliriz. Sizin sahada neler yapabileceğinizi iyi biliyorum. Antalya maçında gerçek gücümüzü sahaya yansıtıp, 'yarışta biz de varız' demeliyiz. Yarışta yer almamız gerekli ve bunun için seri galibiyet almamız şart. Buna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

DALGALI DÖNEMI SONA ERDIRMELIYIZ

Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bir galibiyet serisi yakalarsak hedefe ulaşabiliriz. Evet dalgalı bir dönemden geçiyoruz. Evet taraftarımızı fazlasıyla üzdük ama bunu değiştirmek elimizde. Ben size hep inandım ve güvendim. Artık zamanı geldi. Şampiyon gibi oynayalım ve önce Antalya sonra G.Saray'ı yenelim. Kazanma kültürü bizi yine yarışa sokacaktır. Antalyaspor'un durumu bizi yanıltmasın. Ligin ilk yarısındaki yenilginin de rövanşını almalıyız." Bordo- mavili futbolcular, Avcı'nın konuşmasından sonra galip gelme sözü verdi.

Son şampiyon Trabzonspor, geçen sezon 38 karşılaşmada 3 kez mağlup olurken; bu sezon 20 maçta 5 defa yenildi. Geçen sezon Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-2, Başakşehir'e 3-1 kaybeden Fırtına, bu sezon da Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2, Karagümrük'e 4-1, Alanyaspor'a 5-0 ve Hatayspor'a 2-1 yenildi. 5 maçın 4'ü Akyazı'da.

Yunus Emre SEL

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