Abdullah Avcı maç öncesi konuştu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler;

"Son üç deplasmandan alışık olmadığımız sonuçlar aldık, bu bizleri üzdü ve bunları bir an evvel telafi etmek istiyoruz. Bu mağlubiyetler adım adım bizi lig yarışından birazcık uzaklaştırdı."

"Bugün istekli, coşkulu oynayıp kazanarak, bizim için iki tane daha hedef var Türkiye Kupası ve Konferans Ligi. Tekrar burada moral kazanmak ve diğer kulvarlara zihinsel olarak hazırlanmak gerekiyor. Umarım bunun karşılığını alırız."