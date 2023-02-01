Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı maç öncesi konuştu!

Abdullah Avcı maç öncesi konuştu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı öncesi konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 19:40 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 19:49
Abdullah Avcı maç öncesi konuştu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler;

"Son üç deplasmandan alışık olmadığımız sonuçlar aldık, bu bizleri üzdü ve bunları bir an evvel telafi etmek istiyoruz. Bu mağlubiyetler adım adım bizi lig yarışından birazcık uzaklaştırdı."

"Bugün istekli, coşkulu oynayıp kazanarak, bizim için iki tane daha hedef var Türkiye Kupası ve Konferans Ligi. Tekrar burada moral kazanmak ve diğer kulvarlara zihinsel olarak hazırlanmak gerekiyor. Umarım bunun karşılığını alırız."

DİĞER
Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 canlı yayın izle
42 yaşındaki Özlem Yıldız’ın son haline bakın! Başına gelmeyen kalmadı! Sevenlerini korkuttu! Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi...
Galatasaray'dan Ümraniyespor maçında penaltı itirazı
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı!
TÜİK 2023 Ocak enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2023 bu yılki Ramazan fitresi ne kadar Diyanet?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (1 Şubat Sayısal Loto sonuçları)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan Ümraniyespor maçında penaltı itirazı Galatasaray'dan Ümraniyespor maçında penaltı itirazı 20:35
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! 20:14
Avcı: İki hedefimiz daha var! Avcı: İki hedefimiz daha var! 19:40
Okan Buruk: Kadromuz her zaman hazır! Okan Buruk: Kadromuz her zaman hazır! 19:32
Trabzonspor'dan Erkan Zengin açıklaması! Trabzonspor'dan Erkan Zengin açıklaması! 19:27
Gaziantep FK evinde kazandı! Gaziantep FK evinde kazandı! 19:05
Daha Eski
Kasımpaşa Giresunspor'u mağlup etti! Kasımpaşa Giresunspor'u mağlup etti! 19:03
Amir Hadziahmetovic İstanbul'a geldi! Amir Hadziahmetovic İstanbul'a geldi! 18:59
Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI 18:36
Galatasaray - Ümraniyespor | CANLI Galatasaray - Ümraniyespor | CANLI 18:26
Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | CANLI Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | CANLI 18:16
MHK'da görev dağılımı yapıldı! MHK'da görev dağılımı yapıldı! 18:00