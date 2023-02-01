3 puandan fazlası!

35 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz devi yeniden çıkışa geçmek adına Antalyaspor karşılaşmasını fırsat olarak görüyor. Akyazı'da 35 maçlık yenilmezlik serisi elde ederek inanılmaz bir istatistiğe imza atan ve son 4 karşılaşmadan da 12 puan alan bordo-mavili takım, Antalyaspor karşısında seriyi 36 maça çıkarmanın yanı sıra rakibiyle arasındaki hesabı da görmeyi arzuluyor.

DEPLASMANDA KAYIP 19 PUAN

2021'in Mart ayındaki Alanyaspor maçından bu yana Akyazı'da oynadığı 35 lig maçını kaybetmeyen ve inanılmaz bir seriye imza atan Trabzonspor, bu sezon özelinde iç sahada ligin en başarılı takımlarından birisi. Ancak dışarıda alınan kötü sonuçlar, Fırtına'yı her geçen hafta biraz daha zirveden uzaklaştırıyor. Abdullah Avcı'nın ekibi, deplasmanda kaybedilen 19 puanın 9'unu bile alabilse, şu anda şampiyonluk yarışının direkt içinde olacaktı.

KADRO YİNE DEĞİŞİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Antalya karşısında sahaya süreceği 11'de Hatayspor maçına göre bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Sakatlanan Peres'in yerine Larsen forma giyecek. Bardhi ve Yusuf Yazıcı da yedek kulübesinde kalabilir.