Umut aranıyor

Süper Lig'de 35 puanla 6. sırada yer alan ve lider G.Saray'ın 13 puan gerisine düşen Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı santrforlardan verim alamadı. Geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da fileleri 20 kez havalandırarak kral olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Lorient'ten transfer edilen Umut Bozok, beklentinin uzağında kaldı. Ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan 26 yaşındaki forvet 13 lig maçında 508 dakika görev alırken 2 gol kaydetti.
Süper Lig'de 35 puanla 6. sırada yer alan ve lider G.Saray'ın 13 puan gerisine düşen Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı santrforlardan verim alamadı. Geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da fileleri 20 kez havalandırarak kral olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Lorient'ten transfer edilen Umut Bozok, beklentinin uzağında kaldı. Ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan 26 yaşındaki forvet 13 lig maçında 508 dakika görev alırken 2 gol kaydetti.