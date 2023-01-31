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Stoperler sürekli değişti

Geçtiğimiz sezon savunmada ve hücum hattında istikrar yakalayan Trabzonspor, bu dönem ise aynı istikrarı sağlayamadı. Bartra, Hugo ile uyum sağlama noktasında eksiklikleri devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Stoperler sürekli değişti
Geçtiğimiz sezon savunmada ve hücum hattında istikrar yakalayan Trabzonspor, bu dönem ise aynı istikrarı sağlayamadı. Bartra, Hugo ile uyum sağlama noktasında eksiklikleri devam ediyor. Avcı, bu bölgede zaman zaman Denswil'e forma şansı veriyor. Savunmanın solundaki isim Eren Elmalı ise takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Peres'in gelişinden sonra ise Larsen yedek kulübesinde kaldı

Hamsik 90 dakikayı göremedi


Şampiyonluk sezonuna önemli katkılar sağlayan Hamsik bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Eski enerjisini sahaya yansıtamayan Slovak orta saha, ligde bu sezon 90 dakika sahada kalamadı. 7 kez 11 başlayan oyuncu 13 maçta forma giydi. 669 dakika sahada kaldı ve sadece 1 gol attı
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