Stoperler sürekli değişti

Geçtiğimiz sezon savunmada ve hücum hattında istikrar yakalayan Trabzonspor, bu dönem ise aynı istikrarı sağlayamadı. Bartra, Hugo ile uyum sağlama noktasında eksiklikleri devam ediyor. Avcı, bu bölgede zaman zaman Denswil'e forma şansı veriyor. Savunmanın solundaki isim Eren Elmalı ise takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Peres'in gelişinden sonra ise Larsen yedek kulübesinde kaldı
Hamsik 90 dakikayı göremedi
Şampiyonluk sezonuna önemli katkılar sağlayan Hamsik bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Eski enerjisini sahaya yansıtamayan Slovak orta saha, ligde bu sezon 90 dakika sahada kalamadı. 7 kez 11 başlayan oyuncu 13 maçta forma giydi. 669 dakika sahada kaldı ve sadece 1 gol attı