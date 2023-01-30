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Trabzonspor'dan Bruno Peres ve sakatlık açıklaması!

Son dakika haberi... Trabzonspor, Bruno Peres'in sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 17:04
Trabzonspor'dan Bruno Peres ve sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Bruno Peres'in sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.

İşte o açıklama:

Futbolcumuz Bruno Peres'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Bruno Peres'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Dr.Halil Polat
Futbol A Takım Doktoru

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