Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 15:10
Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise bordo-mavili futbolcular ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

DİĞER
Serenay Sarıkaya'dan kabarık aşk defterine olay gönderme! 'Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik'
Ah be Burak Yılmaz onu nasıl kaçırdın! Kahreden istatistik
F.Bahçe'de korkulan oldu! Crespo...
Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın da istediği yıldız isim imzayı attı!
Fırtına için Baroan iddiası! +1 kontenjana uygun
EYT MECLİSE GİRDİ | EYT 10 günlük süre şartı nedir? Kimleri kapsıyor? EYT başvuruları ne zaman başlayacak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi (30 Ocak)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! Fırtına'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! 15:09
Gedson'a Fransız devi talip oldu! Teklif... Gedson'a Fransız devi talip oldu! Teklif... 14:47
G.Saray'dan iki isim en iyi 11'de! G.Saray'dan iki isim en iyi 11'de! 14:38
F.Bahçe Borini'yi bitirdi! Takas artı bonservis... F.Bahçe Borini'yi bitirdi! Takas artı bonservis... 14:28
G.Saray'da Ümraniyespor mesaisi sürüyor! G.Saray'da Ümraniyespor mesaisi sürüyor! 14:23
Beşiktaş'ın yıldızına İngiltere'den talip çıktı! Beşiktaş'ın yıldızına İngiltere'den talip çıktı! 14:18
Daha Eski
Beşiktaş'ın yıldızına İngiltere'den talip çıktı! Beşiktaş'ın yıldızına İngiltere'den talip çıktı! 14:16
F:Bahçe şampiyonluğa yeniden motive! G.Saray... F:Bahçe şampiyonluğa yeniden motive! G.Saray... 13:24
Potanın Perileri'nin aday kadrosu açıklandı! Potanın Perileri'nin aday kadrosu açıklandı! 13:04
G.Saray'da ayrılık! Tarih verdiler G.Saray'da ayrılık! Tarih verdiler 12:26
Transferi gerçekleşirse Premier Lig rekoru kırılacak! Transferi gerçekleşirse Premier Lig rekoru kırılacak! 12:17
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! 12:05