Büyük düşüş

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu döneme de yine büyük umutlarla giren Trabzonspor, önce Şampiyonlar Ligi'ne ardından da Avrupa Ligi'ne veda etmişti. Spor Toto Süper Lig'de de lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen bordomavili takımda bu sezonki inişli çıkışlı görüntü birçok sorunu da beraberinde getirdi. Fırtına, deplasmanda kazanamama, üç maç üst üste galip gelememe, golcülerin suskunluğu, kalesini kapatamama ve geriye düştüğü maçlarda kazanamama gibi birçok kabusu birlikte yaşıyor. İşte o sıkıntılar:

DEPLASMAN KABUSU: 120 GÜN

Bordo-mavili takım Spor Toto Süper Lig'deki en son deplasman galibiyetini 120 gün önce 1 Ekim tarihinde Kayserispor'u mağlup ederek almıştı. Hatayspor'a yenilen Fırtına, üst üste 5'inci dış saha maçını da kazanamadı. Bu periyotta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 5 gol atıp, rakiplere 14 kez geçit verdi.

3 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANAMADI

Fırtına'nın en büyük sıkıntılarından biri de galibiyet serisi yakalayamamak. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 3 kez 3 maç üst üste kazanan Trabzonspor, gerisini getiremedi. Hatayspor karşılaşması öncesi de iki galibiyeti bulunan Trabzonspor, üçüncü maçından mağlubiyetle ayrılarak bu kabusa son veremedi.

FORVETLER SUSKUN KALDI

Şampiyonluk sezonunda forvetler büyük katkı sağlamıştı. Bu sezon Gomez, Umut ve Djaniny suskun. Gomez ligde son üç maçtır fileleri sarsamıyor, toplamda sadece 3 golü var. Geçen yılın gol kralı Umut Bozok ise ligde tam 9 maçtır suskun. Toplamda sadece 2 gol atabildi. Djaniny'nin ise siftahı bile yok.

KALE BİR TÜRLÜ KAPANMIYOR

Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar 20 maç oynayan Trabzonspor bu karşılaşmaların yarısında 1 ya da daha fazla gol yedi. Bordo-mavili takım özellikle deplasmanda kaleyi kapatma noktasında bir türlü çözüm bulamıyor. Tüm bu istatistikler neticesinde ligde ilk 7'de en kötü averaja sahip takım oldu (+4).

TAKIM REAKSİYON GÖSTEREMİYOR

Karadeniz devi geçen sezon geriye düştüğü 10 maçı çevirmeyi başarmış ve bu da şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj sağlamıştı. Bu sezon ise reaksiyon gösterme sorunu yaşıyor. Fırtına bu sezon kaybettiği 5 maçta geri dönemedi. Sadece Gaziantep FK ve Kayserispor sınavlarında geriye düşse de puan aldı. Takımda reaksiyon eksik.