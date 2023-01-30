Bakasetas yetmiyor!

Kendi bölgesinde yani 10 numarada oynamamasına rağmen elinden geleni ortaya koyan Yunan futbolcu, 9. dakikada Bardhi'ye akıl dolu bir asist yaptı. Bakasetas, maç boyunca ortaya koyduğu mücadele ile öne çıkarken, bu çabası puan için yeterli olmadı. Yıldız futbolcu, çıktığı son 4 resmi karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performansa sahip. Genel duruma bakıldığında ise 29 yaşındaki yıldızın katkısı çok daha dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu, Yunanistan Milli Takımı dahil oynadığı 29 resmi maçta 11 gol, 11 asistlik skor katkısı gösterdi.