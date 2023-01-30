14 puan geride

Geçen sezon 20 maçlık bölümde 49 puan elde eden bordo-mavililer, bu yıl aynı dönemde 35 puanda kaldı. Geçen sezonki 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 49 puanla lider olan Fırtına, bu yıl 20 maçta 10 galibiyet, beşer beraberlik ve mağlubiyetle 35 puan toplayıp 6. sırada kendine yer bulabildi.

KALEYİ SAVUNAMADI

Fırtına, bu sezonki 20 maçta daha az gol attı, kalesinde daha fazla gol gördü. Bordo-mavililer, geçen sezon 37 gol atıp 14 gol yerken bu sezon 31 gol atıp 27 gole engel olamadı. Böylelikle 6 gol az atan Karadeniz ekibi, 13 gol de fazla yedi.

3 KEZ YENİLMİŞTİ

Son şampiyon Trabzonspor, geçen sezon 38 karşılaşmada 3 kez mağlup olurken; bu sezon 20 maçta 5 defa yenildi. Geçen sezon Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-2, Başakşehir'e 3-1 kaybeden Fırtına, bu sezon da Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2, Karagümrük'e 4-1, Alanyaspor'a 5-0 ve Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

DIŞ SAHADA ÇÖKTÜ

Karaqdeniz devi, bu sezon dış sahadaki puan kayıplarıyla yarışta yara aldı. Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen bordo-mavililer iç sahada 10 maçta 24 puan toplarken, 120 gündür kazanamadığı dış sahada 10 maçta 11 puan elde edebildi.