Trabzon dalgalanıyor

Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kulüpte bir dalgalanma olduğunu açıkladı. Bordo-mavili hoca şunları söyledi: "Trabzonspor'un bir bütün olarak genelinde bir dalgalanma var. Sadece kulüpte personelde değil her anlamda bir dalgalanma var. Karadeniz'in dalgaları gibi. Formasyon deniyoruz olmuyor. Grup enerjisi deniyoruz olmuyor. Kaybettiğimiz oyunlar ve kötü enerjiden dolayı özür diliyoruz. Elimdeki kadro bu. Kötü çocuklar mı, kötü karakterler mi? Hayır, tabii ki değiller. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." Avcı, transfer sorusunu şu şekilde cevap verdi: "1-2 oyuncu ile her şey düzelecek gibi bakılıyor. Trabzonspor kulübünün içinde dahil dalgalı bir süreç var. Hiçbir şeyin oturmadığı süreci yaşıyoruz. Sahanın içi benim sorumluluğumda. Transfer çözüm olmaz. Trabzonspor'un büyük bir organizasyona ihtiyacı var. Senelerdir gelen gidenin haddı hesabı yok. Alt-üst yapısıyla bir organizasyona ihtiyacı var."