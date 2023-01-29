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Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Hatayspor- Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 09:04
Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - YOL VE YÖN!

Trabzonspor'un bu seneki en büyük sıkıntısı deplasman oyunundaki tutarsızlığı ve aldığı kötü sonuçlar; lig yarışından zirveden uzaklaşmasına neden olduğu gibi bir türlü istenilen istikrarlı performansın gelmesini de etkileyen en önemli nedenlerdi.

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son 4 deplasmanda kaybedilen 10 puanın sıkıntısıyla Hatayspor deplasmanından ligdeki iddiasını sürdürebilmesi için olmazsa olmazı, üç puanla ayrılmaktı. Ancak bu teori, saha içinde pratiğe dönüşmedi.

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Takımın genelinde sezon başından bu yana ciddi anlamda performans düşüklüğü olduğu gibi yapılan 13-14 transferin bir tanesinin şu ana kadar istenilen seviyede saha içinde oynadığı mevki itibarıyla fark yaratamaması da; yapılan transfer hatasını da gözler önüne serdi.

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Orta sahada üç tane 10 numara ile oynamak ve bu oyuncuları oynatacak Siopis'le oyuna başlamak, santrfor ikilisinin birbirini tamamlayamaması, Bartra'nın sezon başından bu birkaç duran top golü dışında takıma hiç katkı verememesi, savunma dörtlüsünün uyumsuzluğu, Uğurcan'ın konsantrasyonsuz ve maçı hazırlık yapmadan sahaya çıkması...

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Tüm bunların dışında bir de; Bardhi, Yusuf ve Bartra gibi oyuncuların transfer edilmesi de büyük hataydı.

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bazı oyuncular var ki değil ilk 11'de olmaları, Trabzonspor takımının rotasyonunda bile yer bulmaları bana göre mucize.

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un bu seneki en büyük sıkıntılarının biri de; kötü oynadığı ve öne geçtiği maçları bile elinde tutamayarak kaybetmesi...

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Evet, sezon başından beri Abdullah Avcı formda değil ve bu takıma bir oyun bulamadı ama saha içinde mücadele eden oyuncuların da vurdumduymazlığı, saha içinde savaşmamaları, reaksiyon vermemeleri de; alınan kötü sonuçların başlıca nedenleri.

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Abdullah Avcı'nın bundan sonra bazı radikal kararları da bir an önce alması gerekir. Bazen yolun seni götürdüğü yere gitme, yolu olmayan bir yere git!..

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Yeni arayışlar içine gir, yolu da yönü de sen belirle! Hem senin hem de Trabzonspor'un buna çok ihtiyacı var...

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – NEDEN?

Geçen sezonun 'Şampiyon' teknik direktörü Abdullah Avcı'ya Hatayspor yenilgisi ile ilgili sorularım olacak. Bir gazeteci olarak tüm Trabzonsporlular adına bu sorularım hocam.

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

1) Bu sezon ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlarda hataları ile Trabzonspor'u yakan Marc Bartra'daki ısrarın neden hocam?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

2) Abdülkadir Ömür'ün bireysel gayretleri ve üstün özellikleri ile Trabzonspor ivme kazanmışken, neden Ömür'ü dün oynatmadın?
Oynayamayacak durumdaysa neden kadroya aldın hocam?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

3) Bu takıma idmanlarda kenar ortaları çalıştırmıyor musunuz?
Bu takımın orta kalitesi neden bu kadar düşük?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

4) Djaniny'nin yüzü sahada adeta sirke saçıyor, bırakın gol atmayı adam sahada yürüyor, neden daha erken kenara almadın hocam?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

5) Her maça neden farklı 11'lerle çıkıyorsun hocam?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

6) Sezon başından beri Trabzonspor rakip ceza sahasında neden çoğalamıyor hocam?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

7) Trabzonspor neden bu kadar yavaş oynuyor hocam?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

8) Trabzonspor ne hücum yapmayı biliyor ne de savunma?
Neden hocam?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

9) Bu takım deplasmanlarda neden bu kadar kırılgan ve neden savaşmıyor? Neden bazı oyuncuların sahada yürüyor?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

10) Takımın maçın başında 1-0 öne geçmiş, bırak takım 2'yi bulsun. Neden yana geriye paslaşmalar, neden kontrollü bir oyun hocam?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

11) Hocam, şampiyon takıma 13 yeni transfer yaptırırken, neden 'bana hızlı bir hücumcu lazım' demedin?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

12) Neden bu kadar sıradan oyuncuların transfer edilmesine izin verdin hocam?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

13) Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda taraftarının sahaya verdiği enerji ile başarılı oluyor.
Peki bu takımın neden bir deplasman oyunu yok hocam?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

14) Trabzonspor'un saha lideri kim hocam? Bu kadar yumuşak bir orta saha ile Hatayspor deplasmanına çıkmak doğru muydu hocam?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

15) Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrol oynayan Nwakaeme ve Cornelius'tan neden bu kadar kolay vazgeçtin hocam?

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

16) Bu takımın temel sorunu nedir hocam? Bizleri ve tüm Trabzonsporluları aydınlatır mısın hocam?
Kabul edilmiş bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir hocam!
Çözüm de ilaç da sizsiniz hocam!
Pes etmek yok hocam! Durmak yok, yola devam hocam!

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Hatayspor ise sahada savaşan takımdı. Haklı bir galibiyet aldılar.
Erce Kardeşler ise mükemmel bir maç çıkardı!

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – HUZURSUZLUK VAR

Hatayspor altlarda geziniyor, Trabzonspor da yukarıya tırmanıp, üst tarafta yani Süper Lig'in kaynak tabakasında kalıp sonunda da kaymağı yemek istiyor. Trabzonspor bu mücadelesiyle bırakın kaymağı, çökelek bile yiyemez.

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Hatayspor, 90 dakika boyunca çok akıllı futbol oynadı. Doğru akınlar yaptı, inanın son topları biraz dikkatli kullansalar, Trabzonspor tarihi bir hezimet yaşardı.

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bu takımın şampiyonluk umudu bence hayal. 3-4 olurlarsa çok iyi sonuç. Çünkü bu takımda bir şeyler var ve bu şeyler yüzünden bordomavililer bu sene bir türlü istenilen futbolu oynayamıyor.

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bir iki kımıldıyorlar o da iç sahada sonra yine yoklar. Bunun sebebini de Abdullah Avcı çözer... Ama Avcı, "Kardeşim ben iyi çalıştırıyorum, her şeyi yapıyorum ama olmuyor" derse o zaman sorunu yönetim kurulu çözer.

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Ama şu gerçek; bu takımda bir huzursuzluk ve takımsızlık var. Nasıl bir tanımsa, işte öyle bir şey!

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