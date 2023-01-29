Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Hatayspor- Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Trabzonspor'un bu seneki en büyük sıkıntısı deplasman oyunundaki tutarsızlığı ve aldığı kötü sonuçlar; lig yarışından zirveden uzaklaşmasına neden olduğu gibi bir türlü istenilen istikrarlı performansın gelmesini de etkileyen en önemli nedenlerdi.
Son 4 deplasmanda kaybedilen 10 puanın sıkıntısıyla Hatayspor deplasmanından ligdeki iddiasını sürdürebilmesi için olmazsa olmazı, üç puanla ayrılmaktı. Ancak bu teori, saha içinde pratiğe dönüşmedi.
Takımın genelinde sezon başından bu yana ciddi anlamda performans düşüklüğü olduğu gibi yapılan 13-14 transferin bir tanesinin şu ana kadar istenilen seviyede saha içinde oynadığı mevki itibarıyla fark yaratamaması da; yapılan transfer hatasını da gözler önüne serdi.
Orta sahada üç tane 10 numara ile oynamak ve bu oyuncuları oynatacak Siopis'le oyuna başlamak, santrfor ikilisinin birbirini tamamlayamaması, Bartra'nın sezon başından bu birkaç duran top golü dışında takıma hiç katkı verememesi, savunma dörtlüsünün uyumsuzluğu, Uğurcan'ın konsantrasyonsuz ve maçı hazırlık yapmadan sahaya çıkması...
Tüm bunların dışında bir de; Bardhi, Yusuf ve Bartra gibi oyuncuların transfer edilmesi de büyük hataydı.
Bazı oyuncular var ki değil ilk 11'de olmaları, Trabzonspor takımının rotasyonunda bile yer bulmaları bana göre mucize.
Trabzonspor'un bu seneki en büyük sıkıntılarının biri de; kötü oynadığı ve öne geçtiği maçları bile elinde tutamayarak kaybetmesi...
Evet, sezon başından beri Abdullah Avcı formda değil ve bu takıma bir oyun bulamadı ama saha içinde mücadele eden oyuncuların da vurdumduymazlığı, saha içinde savaşmamaları, reaksiyon vermemeleri de; alınan kötü sonuçların başlıca nedenleri.
Abdullah Avcı'nın bundan sonra bazı radikal kararları da bir an önce alması gerekir. Bazen yolun seni götürdüğü yere gitme, yolu olmayan bir yere git!..
Yeni arayışlar içine gir, yolu da yönü de sen belirle! Hem senin hem de Trabzonspor'un buna çok ihtiyacı var...
ZEKİ UZUNDURUKAN – NEDEN?
Geçen sezonun 'Şampiyon' teknik direktörü Abdullah Avcı'ya Hatayspor yenilgisi ile ilgili sorularım olacak. Bir gazeteci olarak tüm Trabzonsporlular adına bu sorularım hocam.
1) Bu sezon ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlarda hataları ile Trabzonspor'u yakan Marc Bartra'daki ısrarın neden hocam?
2) Abdülkadir Ömür'ün bireysel gayretleri ve üstün özellikleri ile Trabzonspor ivme kazanmışken, neden Ömür'ü dün oynatmadın? Oynayamayacak durumdaysa neden kadroya aldın hocam?
3) Bu takıma idmanlarda kenar ortaları çalıştırmıyor musunuz? Bu takımın orta kalitesi neden bu kadar düşük?
4) Djaniny'nin yüzü sahada adeta sirke saçıyor, bırakın gol atmayı adam sahada yürüyor, neden daha erken kenara almadın hocam?
5) Her maça neden farklı 11'lerle çıkıyorsun hocam?
6) Sezon başından beri Trabzonspor rakip ceza sahasında neden çoğalamıyor hocam?
8) Trabzonspor ne hücum yapmayı biliyor ne de savunma? Neden hocam?
9) Bu takım deplasmanlarda neden bu kadar kırılgan ve neden savaşmıyor? Neden bazı oyuncuların sahada yürüyor?
10) Takımın maçın başında 1-0 öne geçmiş, bırak takım 2'yi bulsun. Neden yana geriye paslaşmalar, neden kontrollü bir oyun hocam?
11) Hocam, şampiyon takıma 13 yeni transfer yaptırırken, neden 'bana hızlı bir hücumcu lazım' demedin?
12) Neden bu kadar sıradan oyuncuların transfer edilmesine izin verdin hocam?
13) Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda taraftarının sahaya verdiği enerji ile başarılı oluyor. Peki bu takımın neden bir deplasman oyunu yok hocam?
14) Trabzonspor'un saha lideri kim hocam? Bu kadar yumuşak bir orta saha ile Hatayspor deplasmanına çıkmak doğru muydu hocam?
15) Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrol oynayan Nwakaeme ve Cornelius'tan neden bu kadar kolay vazgeçtin hocam?
16) Bu takımın temel sorunu nedir hocam? Bizleri ve tüm Trabzonsporluları aydınlatır mısın hocam? Kabul edilmiş bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir hocam! Çözüm de ilaç da sizsiniz hocam! Pes etmek yok hocam! Durmak yok, yola devam hocam!
Hatayspor ise sahada savaşan takımdı. Haklı bir galibiyet aldılar. Erce Kardeşler ise mükemmel bir maç çıkardı!
ERMAN TOROĞLU – HUZURSUZLUK VAR
Hatayspor altlarda geziniyor, Trabzonspor da yukarıya tırmanıp, üst tarafta yani Süper Lig'in kaynak tabakasında kalıp sonunda da kaymağı yemek istiyor. Trabzonspor bu mücadelesiyle bırakın kaymağı, çökelek bile yiyemez.
Hatayspor, 90 dakika boyunca çok akıllı futbol oynadı. Doğru akınlar yaptı, inanın son topları biraz dikkatli kullansalar, Trabzonspor tarihi bir hezimet yaşardı.
Bu takımın şampiyonluk umudu bence hayal. 3-4 olurlarsa çok iyi sonuç. Çünkü bu takımda bir şeyler var ve bu şeyler yüzünden bordomavililer bu sene bir türlü istenilen futbolu oynayamıyor.
Bir iki kımıldıyorlar o da iç sahada sonra yine yoklar. Bunun sebebini de Abdullah Avcı çözer... Ama Avcı, "Kardeşim ben iyi çalıştırıyorum, her şeyi yapıyorum ama olmuyor" derse o zaman sorunu yönetim kurulu çözer.
Ama şu gerçek; bu takımda bir huzursuzluk ve takımsızlık var. Nasıl bir tanımsa, işte öyle bir şey!
Trabzonspor'un ne sahaya ne zemine ne seyirciye ne de hakeme söyleyecek en ufak bir şeyi yok.
Hatayspor çıktı, çatır çatır futbol oynadı. Çatır çatır mücadele etti ve çatır çatır yendi.