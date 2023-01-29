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Hatay fırtınası

Hatayspor Trabzonspor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Hatay fırtınası
Hatayspor Trabzonspor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıda rakibi karşısında oyunu sahasında kabul eden bordobeyazlı ekip, 9. dakikada Bardhi'nin kafa vuruşunda topu ağlarında gördü. Trabzonspor arka arkaya pozisyonlar yakalasa da Erce'nin de başarılı kurtarışlarıyla ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarı Siopis'in direkten dönen topuyla başlasa da Hatayspor, hemen ardından El Kaabi ile golü buldu ve skoru eşitledi. Dalga dalga Trabzonspor kalesine yüklenen ev sahibi, 3 dakika sonra da Bertuğ'un kafa vuruşunda öne geçti.

STADYUMDA KOLBASTI ÇALDILAR


Bu golle öz güveni yerine gelen Hatayspor birçok pozisyona girse de farkı açamadı. Ama 3 puanı kaptı. 5 maç sonra galibiyetle tanışan ve puanını 20'ye yükselten bordo-beyazlılar 14. sıraya çıktı. Düşme hattından çıkarak rahat bir nefes aldı. Ayrıca bu sezon Trabzonspor'u açılış golünü attığı Spor Toto Süper Lig maçında mağlup etmeyi başaran ilk takım oldu (7G/3B). Karşılaşma sonunda futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, Yeni Hatay Stadyumu'nda kolbastı müziği çalındı.

BERTUĞ TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor maçına Bertuğ Yıldırım damgasını vuran isim oldu. Özellikle ikinci yarıdaki futboluyla büyük beğeni toplayan 20 yaşındaki yıldız, etkili oyununu bir de golle süsledi. 4. golünü kaydeden Bertuğ bu sezon bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olmayı başardı. Bordo-beyazlı futbolcunun 16. dakikada bir golü de faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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