Hatay fırtınası

STADYUMDA KOLBASTI ÇALDILAR
Bu golle öz güveni yerine gelen Hatayspor birçok pozisyona girse de farkı açamadı. Ama 3 puanı kaptı. 5 maç sonra galibiyetle tanışan ve puanını 20'ye yükselten bordo-beyazlılar 14. sıraya çıktı. Düşme hattından çıkarak rahat bir nefes aldı. Ayrıca bu sezon Trabzonspor'u açılış golünü attığı Spor Toto Süper Lig maçında mağlup etmeyi başaran ilk takım oldu (7G/3B). Karşılaşma sonunda futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, Yeni Hatay Stadyumu'nda kolbastı müziği çalındı.
BERTUĞ TARİHE GEÇTİ
Trabzonspor maçına Bertuğ Yıldırım damgasını vuran isim oldu. Özellikle ikinci yarıdaki futboluyla büyük beğeni toplayan 20 yaşındaki yıldız, etkili oyununu bir de golle süsledi. 4. golünü kaydeden Bertuğ bu sezon bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olmayı başardı. Bordo-beyazlı futbolcunun 16. dakikada bir golü de faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı.