TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da büyük kabus! Son 5 dış saha maçında...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek yarışta yara aldı... Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanan bordo-mavililer zinciri yine kıramadı... Maça etkili başlayan Karadeniz ekibi, 9'da Bakasetas'ın ortasında Bardhi'nin kafa golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarı dramatik başladı. 47'de Siopis'in ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direten döndü.

Ardından Hatayspor, Bertuğ'un pasında El-Kaabi ile eşitliği sağladı: 1-1. 50'de maçın yıldızı Bertuğ kafayla ev sahibini öne geçirdi: 2-1. Uzatmalarda Ze Luis'in vuruşunda top direkten döndü... Deplasmanda üst üste 3. yenilgisini yaşayan Trabzonspor, dış sahada 5 maçtır kazanamıyor (3M/2B). Bu süreçte 13 puan kaybetti. Bordo-mavili takım ligdeki son deplasman galibiyetini 121 gün önce 1 Ekim 2022'de Kayserispor'u 2-1'le geçerek elde etti.

Deplasmanda 4 aydır gülemeyen Karadeniz devi, üst üste 3. kez kaybetti... Son 5 dış saha maçında 13 puan yitirdi.

5 MAÇLIK 'DERT'LASMAN İSTATİSTİĞİ

Beşiktaş 2-2

Ankaragücü 1-1

Karagümrük 1-4

Alanyaspor 0-5

Hatayspor 1-2

Ligde oynadığı son iki maçta sahasında Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u ise 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, dün yenilince bu sezon ilk kez 3'te 3 yapma fırsatını kaçırdı.

Trabzonspor, Süper Lig'de Ekim 2016'dan (6M) bu yana 7 yıl sonra ilk kez üst üste 3+ deplasman mağlubiyeti aldı. (Hatayspor 1-2 / Alanyaspor 0-5 / Karagümrük 1-4).

AVCI'DAN 2 RÖTUŞ

Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta İstanbulspor ile oynanan maçın ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam stoperde Denswil'in yerine Vitor Hugo'ya, orta sahada ise Abdülkadir Ömür'ün yerine Enis Bardhi'ye görev verdi.

TREZEGUET YEDEK

Fırtına'da 4-4-2'ye dönülmesi Trezeguet'ye yaramadı. Mısırlı kanat oyuncusu dün de yedek soyundu. İstanbul maçında da oyuna sonradan giren Trezeguet bu sezon ilk kez iki maç üst üste yedek kulübesinde oturdu.

SIOPIS YEDEĞE TAKILDI

Maçın kırılma anı 47. dakikada yaşandı. İkinci yarının hemen başında gelişen Trabzonspor atağında soldan ceza sahasına yapılan ortayı savunma karşıladı. Dönen topa Manolis Siopis vurdu top üst direkten döndü. Gol olsaydı Trabzonspor 2-0 öne geçecekti... Orta sahada savunma görevini tek başına üstlenen Siopis elinden geleni yaptı. Yorulunca 72'de yerini Doğucan'a bıraktı.