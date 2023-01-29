Fırtına'da Bruno Peres sakatlandı... İlk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı sağ bek ikinci yarıda Adekugbe ile girdiği ikili mücadelede sağ omzunun üzerine kötü bir şekilde düştü. Tedavisinin ardından bir süre oyuna devam eden Peres daha sonra çıkmak zorunda kaldı. Yerine Larsen oyuna girdi. Bruno Peres'in durumu yapılacak kontrolün ardından netleşecek.
Fırtına'da Bruno Peres sakatlandı... İlk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı sağ bek ikinci yarıda Adekugbe ile girdiği ikili mücadelede sağ omzunun üzerine kötü bir şekilde düştü. Tedavisinin ardından bir süre oyuna devam eden Peres daha sonra çıkmak zorunda kaldı. Yerine Larsen oyuna girdi. Bruno Peres'in durumu yapılacak kontrolün ardından netleşecek.