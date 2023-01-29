Haberler Trabzonspor Bruno Peres sakatlandı

Bruno Peres sakatlandı

Fırtına'da Bruno Peres sakatlandı... İlk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı sağ bek ikinci yarıda Adekugbe ile girdiği ikili mücadelede sağ omzunun üzerine kötü bir şekilde düştü. Tedavisinin ardından bir süre oyuna devam eden Peres daha sonra çıkmak zorunda kaldı. Yerine Larsen oyuna girdi. Bruno Peres'in durumu yapılacak kontrolün ardından netleşecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Bruno Peres sakatlandı
Fırtına'da Bruno Peres sakatlandı... İlk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı sağ bek ikinci yarıda Adekugbe ile girdiği ikili mücadelede sağ omzunun üzerine kötü bir şekilde düştü. Tedavisinin ardından bir süre oyuna devam eden Peres daha sonra çıkmak zorunda kaldı. Yerine Larsen oyuna girdi. Bruno Peres'in durumu yapılacak kontrolün ardından netleşecek.
DİĞER
Daha önce silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses’e ‘kanlı’ tehdit! "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim"
Kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor
Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!
G.Saray çok tuhaf bir takım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da büyük kabus! Son 5 dış saha maçında...
Fırtına Hatay'da kaybetti!
İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi İSKİ (29 Ocak 2023)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (28 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:21
Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:20
Marsilya'da kazanan çıkmadı! Marsilya'da kazanan çıkmadı! 01:15
Marsilya'da kazanan çıkmadı! Marsilya'da kazanan çıkmadı! 01:14
G.Saray çok tuhaf bir takım! G.Saray çok tuhaf bir takım! 00:53
Tosun Paşa'ya sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak Tosun Paşa'ya sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak 00:47
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 00:17
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 00:16
F.Bahçe Oosterwolde'yi resmen duyurdu! F.Bahçe Oosterwolde'yi resmen duyurdu! 00:07
G.Saray'dan Mert Müldür hamlesi! G.Saray'dan Mert Müldür hamlesi! 00:07
G.Saray resmen açıklamıştı! Kaan Ayhan İstanbul'a geldi G.Saray resmen açıklamıştı! Kaan Ayhan İstanbul'a geldi 00:06
Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi! Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi! 00:06