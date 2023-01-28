Fırtına galibiyet peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanan Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u yenerek kötü grafiğine son vermek istiyor... Bordo-mavili takım ligdeki en son dış saha galibiyetini 120 gün önce 1 Ekim 2022'de Kayserispor'u 2-1'le geçerek elde etti. Bu tarihten sonra gittiği 4 deplasmanda 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş ile 2-2, Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Fırtına, Fatih Karagümrük'e 4-1, Alanyaspor'a ise 5-0'lık sonuçlarla mağlup oldu. 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü.



TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Yusuf, Maxi



Hatayspor: Erce, Kamil, Burak, Onur, Adekugbe, Aabid, Boudjema, Ribeiro, El Kaabi, Lobzhanidze, Bertuğ