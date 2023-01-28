TS MAÇI CANLI İZLE 📺 | Hatayspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21. hafta maçında Hatayspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Trabzonspor maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.



11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Batra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf, Djaniny, Gomez

Hatayspor: Erce, Adekugbe, Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Kamil, Musa, Mehdi, Onur, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ.

SON 4 DEPLASMAN MAÇINDA 2 PUAN ALABİLDİ

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi. Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Bordo-mavili ekipte Hamsik, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

HATAY ÇIKIŞ ARIYOR!

Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek. Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.