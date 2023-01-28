HATAYSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE 📺 | TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21. hafta maçında Hatayspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Trabzonspor maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Yusuf, Maxi



Hatayspor: Erce, Kamil, Burak, Onur, Adekugbe, Aabid, Boudjema, Ribeiro, El Kaabi, Lobzhanidze, Bertuğ

SON 4 DEPLASMAN MAÇINDA 2 PUAN ALABİLDİ

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi. Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Bordo-mavili ekipte Hamsik, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

HATAY ÇIKIŞ ARIYOR!

Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek. Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.