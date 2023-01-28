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Gelirler yükseldi

Trabzonspor KAP'a son 1 yıllık bilançosunu açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Gelirler yükseldi

Trabzonspor KAP'a son 1 yıllık bilançosunu açıkladı. Bordo-mavili kulübün açıklanan verilerde 30 Kasım 2022 itibariyle geçen seneye göre 416 milyon TL tutarında gelirlerini arttırdığı ve 644 milyon TL'ye ulaştırdığı görüldü.

UEFA'DAN 241 MİLYON

Bordo-mavili takımın en büyük gelir kalemi 241 milyon 491 bin 171 TL ile UEFA Ligi gelirleri oldu. İkinci sırayı ise 139 milyon 244 bin 677 TL ile Reklam ve Sponsorluk gelirleri aldı.

MAAŞLAR EN BÜYÜK GİDER

Gider kalemlerinde en büyük yeri ise futbolcu ücretleri ve giderleri tuttu. Söz konusu rakam bir önceki yıl 320 milyon TL iken 30 Kasım 2022 itibariyle 528 milyon TL oldu. Toplam giderlerde ise bir önceki sezona göre 380 milyon TL'lik fark oluştu. 528 milyon TL'den 908 milyon TL'ye çıktı.Trabzonspor KAP'a son 1 yıllık bilançosunu açıkladı. Bordo-mavili kulübün açıklanan verilerde 30 Kasım 2022 itibariyle geçen seneye göre 416 milyon TL tutarında gelirlerini arttırdığı ve 644 milyon TL'ye ulaştırdığı görüldü.

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