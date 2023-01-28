3 boyutlu takip

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
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Ligde oynadığı son iki maçta sahasında Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u ise 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, seriye Hatay'ı da ekleyerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibi kazanması halinde bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet alacak. Fırtına'da sakatlıkları geçmeyen Dorukhan, Visca, Serkan, Gbamin ile Hamsik forma giyemeyecek.


KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK

Abdullah Avcı'nın İstanbulspor maçındaki kadroyu büyük ölçüde koruması bekleniyor. Tek değişiklik olarak Djaniny Semedo'nun yerine Trezeguet ilk 11'de görev alacak. Edin Visca'nın ikinci kez sakatlanmasının ardından 4-4-2 formasyonuna geçiş yapan Avcı, bu sisteme oyuncularının olumlu yanıt verdiğini söylemişti. Bu akşam da forvette Maxi Gomez'in yanında Yusuf Yazıcı'nın oynama olasılığı yüksek. Bu ikilinin arkasında Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Anastasios Bakasetas konumlanıp, hücum girişimlerine destek verecek.
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