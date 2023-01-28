3 boyutlu takip

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK
Abdullah Avcı'nın İstanbulspor maçındaki kadroyu büyük ölçüde koruması bekleniyor. Tek değişiklik olarak Djaniny Semedo'nun yerine Trezeguet ilk 11'de görev alacak. Edin Visca'nın ikinci kez sakatlanmasının ardından 4-4-2 formasyonuna geçiş yapan Avcı, bu sisteme oyuncularının olumlu yanıt verdiğini söylemişti. Bu akşam da forvette Maxi Gomez'in yanında Yusuf Yazıcı'nın oynama olasılığı yüksek. Bu ikilinin arkasında Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Anastasios Bakasetas konumlanıp, hücum girişimlerine destek verecek.