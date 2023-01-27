Transfer sessizliği

Teklifler gelmedi
Djaniny, Larsen, Bardhi, Denswil gibi isimler için beklenen teklifler kulübe ulaşmasa da menajerler arasında görüşmeler devam ediyor. Hamsik için de İtalya iddiaları ortaya atıldı ama ciddi denebilecek bir gelişme yaşanmadı. Avrupa'da transfer dönemi 1 Şubat, Türkiye'de ise 8 Şubat'ta sona erecek.
Bardhi beklentisi
Yabancı kontenjanında yer açabilmek adına Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Enis Bardhi için İspanya ve İtalya'dan resmi teklif bekleniyor. Yönetim, 3 milyon euro'ya alınan 27 yaşındaki 10 numarayı düşük ücrete satmak istemiyor.