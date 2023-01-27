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Transfer sessizliği

Son şampiyon Trabzonspor, tarihte ilk kez bir transfer döneminde bu kadar sessiz... Fırtına, ilk etapta 41 milyon euro’luk kadro maliyetini, 3 ismi gönderip 39’a düşürdü

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Transfer sessizliği
Karadeniz devi uzun süre sonra transferde ilk defa sakin günler geçiriyor. Kadro maliyeti 41 milyon euro'ları bulan yönetim bütçe aşımı sağlamış ve maddi anlamda küçülme kararı almıştı. Kadro maliyetini 30 milyon euro'lara düşürmek isteyen Trabzonspor, ilk olarak Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Emrehan Gedikli ile yollarını ayırarak bütçeyi 39 milyon euro seviyelerine çekti. Elinde bulunan oyuncular için teklifler bekleyen bordomavililer kısa süre içerisinde 1-2 satış yaparak elini hafifletmek istese de beklediği o teklifleri henüz bulamadı.

Teklifler gelmedi

Djaniny, Larsen, Bardhi, Denswil gibi isimler için beklenen teklifler kulübe ulaşmasa da menajerler arasında görüşmeler devam ediyor. Hamsik için de İtalya iddiaları ortaya atıldı ama ciddi denebilecek bir gelişme yaşanmadı. Avrupa'da transfer dönemi 1 Şubat, Türkiye'de ise 8 Şubat'ta sona erecek.

Bardhi beklentisi

Yabancı kontenjanında yer açabilmek adına Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Enis Bardhi için İspanya ve İtalya'dan resmi teklif bekleniyor. Yönetim, 3 milyon euro'ya alınan 27 yaşındaki 10 numarayı düşük ücrete satmak istemiyor.

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