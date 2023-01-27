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Fırtına'yı bekleyen kritik viraj! 72 saatte bir...

Trabzonspor, yarınki Hatayspor ile başlayacak süreçte 29 günde 8 maça çıkacak. Ortalama 72 saatte bir karşılaşma oynayacak Fırtına’nın hedefi her yerde zirveye tırmanmak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Fırtına'yı bekleyen kritik viraj! 72 saatte bir...

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Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla yeniden toparlanan Trabzonspor yeniden Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışına dahil oldu. Geçen hafta İstanbul'u 4-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetini elde eden Karadeniz devi, yarın Hatayspor ile başlayacak süreçte kulüp tarihinin en yoğun maç trafiğinin yaşanacağı bir döneme giriyor. Süper Lig'deki sıkışık takvime iki Konferans Ligi maçı da dahil olacak. Bordo-mavililer, 28 Ocak'ta başlayıp 26 Şubat tarihinde sona erecek olan 29 günlük sürede, toplamda 8 maça çıkacak.

4 iç saha, 4 de deplasmana çıkacak olan Trabzonspor, hem hafta sonu hem de hafta içi maçlar yapacak. Ortalama 72 saatte bir sahaya çıkacak olan bordo- mavili takım için kritik şubat ayı içerisinde teknik ekibin kadroyu değişimli olarak kullanması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Son haftalarda iyi sonuçlar aldık. Çok daha yoğun bir döneme giriyoruz. Hepinize ihtiyacım var. Herkes kendine dikkat etsin. Bu sıkışık takvimden en kârlı şekilde çıkmak istiyoruz" dedi.


İŞTE YOĞUN TAKVİM

Hatayspor-Trabzonspor 28 Ocak
Trabzonspor-Antalya 1 Şubat
Galatasaray-Trabzonspor 5 Şubat
Trabzonspor-Ümraniye 11 Şubat
Trabzonspor-Basel 16 Şubat
Trabzonspor-Adana Demir 19 Şubat
Basel-Trabzonspor 23 Şubat
Gaziantep-Trabzonspor 26 Şubat

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