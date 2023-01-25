Visca gelene kadar diamond

Trabzonspor'un son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın farklı bir oyun formasyonuna geçişinde etkisi oldu. Kendi ifadesiyle, "Diamond" sistemini son haftalarda takıma adapte etmeye çalışan Avcı, Visca'nın yokluğunda bu sistem üzerinde daha fazla durmayı planlıyor. Trezeguet'den vazgeçmek istemeyen Avcı'nın, Djaniny ile Mısırlı yıldız arasında bir tercih yapacağı belirtildi. Başarılı hocanın bundan sonraki süreçte özellikle Yusuf'u Gomez'in yanında gezen bir hücumcu olarak değerlendireceği öğrenildi.