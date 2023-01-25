TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da hedef Dovbyk ve Masouras!

Ara transfer döneminde az ve öz takviye yapıp kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da öncelik kanat mevkiinde. Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre bu bölge için daha önce de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Georgios Masouras ilk aday. Yunan yıldız için Trabzonspor, 5 milyon euro'luk bir bedeli gözden çıkarmış durumda. Oyuncunun kulübü Olympiakos bu bedeli kabul ederse görüşmeler hız kazanacak ardından ise Masouras, Trabzon'a çağrılacak.

29 yaşında 1.84 boyunda olan Georgios Masouras'ın kulübü Olympiakos ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon toplamda 31 resmi maça çıkan Yunan kanat oyuncusu 4 gol attı 2 de asist yaptı. Yunanistan Milli Takımı'nda 29 kez forma giyen Masouras'ın 4 golü bulunuyor. Sürati, ve kolay adam geçmesiyle tanınan deneyimli futbolcu, sol kanat ve sağ kanatta bir hayli etkili oluyor. Masouras'ın transfer edilmesi halinde Trezeguet daha çok sağ kanatta görev yapacak.

Kurmayların, nokta transferlerinden birisi de forvet bölgesine olacak. Ligin ilk yarısında, Maxi Gomez (3 gol), Umut Bozok (2 gol) ve Djaniny'den (golü yok) istenilen katkıyı alamayan bordo-mavililer, bu bölgeye Artem Dovbyk'i düşünüyor. 25 yaşında 1.89 boyunda olan Dovbyk, Ukrayna'nın Dnipro takımında oynuyor. Kulübünün yaptığı yeni sözleşme önerisini kabul etmeyen Dovbyk'e Galatasaray'ın talip olması işleri biraz zorlaştırdı. Ancak Trabzonspor yönetimi, deneyimli isim konusunda bir hayli ısrarcı.

Dovbyk bu sezon Dnipro forması ile tüm kulvarlarda çıktığı 22 karşılaşmada 16 gol attı, 4 de asist yaptı. Ukraya medyası da Artem Dovbyk'in ara transferde yeni adresinin Türkiye olduğunu duyurdu. Yapılan yorumlarda, "Artem Türkiye'ye gidiyor ancak takımı henüz netlik kazanmadı. Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor ile kadrosunda Mauro Icardi, Mertens, Mata gibi yıldızların bulunduğu Galatasaray, Dovbyk'i istiyor" denildi. Dovbyk, 14 kez giydiği Ukrayna Milli Takımı'nda 6 gol kaydetti.