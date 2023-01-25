Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da hedef Dovbyk ve Masouras!

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da hedef Dovbyk ve Masouras!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gündemde forvet ve kanat takviyesi var. Fırtına, Masouras ve Dovbyk için girişimlerini sürdürüyor. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:15 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:16
TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da hedef Dovbyk ve Masouras!

Ara transfer döneminde az ve öz takviye yapıp kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da öncelik kanat mevkiinde. Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre bu bölge için daha önce de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Georgios Masouras ilk aday. Yunan yıldız için Trabzonspor, 5 milyon euro'luk bir bedeli gözden çıkarmış durumda. Oyuncunun kulübü Olympiakos bu bedeli kabul ederse görüşmeler hız kazanacak ardından ise Masouras, Trabzon'a çağrılacak.

29 yaşında 1.84 boyunda olan Georgios Masouras'ın kulübü Olympiakos ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon toplamda 31 resmi maça çıkan Yunan kanat oyuncusu 4 gol attı 2 de asist yaptı. Yunanistan Milli Takımı'nda 29 kez forma giyen Masouras'ın 4 golü bulunuyor. Sürati, ve kolay adam geçmesiyle tanınan deneyimli futbolcu, sol kanat ve sağ kanatta bir hayli etkili oluyor. Masouras'ın transfer edilmesi halinde Trezeguet daha çok sağ kanatta görev yapacak.

Kurmayların, nokta transferlerinden birisi de forvet bölgesine olacak. Ligin ilk yarısında, Maxi Gomez (3 gol), Umut Bozok (2 gol) ve Djaniny'den (golü yok) istenilen katkıyı alamayan bordo-mavililer, bu bölgeye Artem Dovbyk'i düşünüyor. 25 yaşında 1.89 boyunda olan Dovbyk, Ukrayna'nın Dnipro takımında oynuyor. Kulübünün yaptığı yeni sözleşme önerisini kabul etmeyen Dovbyk'e Galatasaray'ın talip olması işleri biraz zorlaştırdı. Ancak Trabzonspor yönetimi, deneyimli isim konusunda bir hayli ısrarcı.

Dovbyk bu sezon Dnipro forması ile tüm kulvarlarda çıktığı 22 karşılaşmada 16 gol attı, 4 de asist yaptı. Ukraya medyası da Artem Dovbyk'in ara transferde yeni adresinin Türkiye olduğunu duyurdu. Yapılan yorumlarda, "Artem Türkiye'ye gidiyor ancak takımı henüz netlik kazanmadı. Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor ile kadrosunda Mauro Icardi, Mertens, Mata gibi yıldızların bulunduğu Galatasaray, Dovbyk'i istiyor" denildi. Dovbyk, 14 kez giydiği Ukrayna Milli Takımı'nda 6 gol kaydetti.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Amir Hadziahmetovic teklif belli oldu! Beşiktaş sonrası oyuncunun kararı...
Büşra Kabataş'ın katili Taner Yaylacı'nın şok arama kayıtları çıktı! Tecavüz ve insan yakma sonrası otopsi...
F.Bahçe oyuncuyla anlaştı! Son detaylar görüşülüyor
F.Bahçe neden düşüşte? İşte o 4 madde ve Arda önerisi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdülkadir Ömür açıkladı! Avrupa hedefim...
Fırtına'ya müthiş solak! Menajeri önerdi
Resimli, dualı Regaip Kandili mesajları 2023
2023 Şubat celbi er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı e-Devlet
25 Ocak 2023 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti 11:19
Abdülkerim Bardakcı konuşuyor | CANLI Abdülkerim Bardakcı konuşuyor | CANLI 11:16
Abdülkadir Ömür açıkladı! Avrupa hedefim... Abdülkadir Ömür açıkladı! Avrupa hedefim... 11:02
G.Saray istiyordu! Başakşehir de teklif yaptı G.Saray istiyordu! Başakşehir de teklif yaptı 10:45
Melo oğluyla birlikte antremanda! Melo oğluyla birlikte antremanda! 10:30
F.Bahçe oyuncuyla anlaştı! Son detaylar görüşülüyor F.Bahçe oyuncuyla anlaştı! Son detaylar görüşülüyor 10:25
Daha Eski
F.Bahçe Beko ASVEL'e konuk oluyor F.Bahçe Beko ASVEL'e konuk oluyor 10:25
F.Bahçe neden düşüşte? İşte o 4 madde ve Arda önerisi F.Bahçe neden düşüşte? İşte o 4 madde ve Arda önerisi 10:24
LeBron James’in 46 sayısı galibiyete yetmedi LeBron James’in 46 sayısı galibiyete yetmedi 10:21
Fırtına'nın gündeminde iki yıldız var! Fırtına'nın gündeminde iki yıldız var! 10:15
Lyon'dan G.Saray'a transfer cevabı! Bonservisi... Lyon'dan G.Saray'a transfer cevabı! Bonservisi... 10:03
G.Saray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa... G.Saray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa... 10:03