TRABZONSPOR HABERİ: Abdülkadir Ömür'den transfer sözleri: Avrupa hedefim...

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. Avrupa hedefinin kapanmadığını söyleyen genç oyuncu, sadece kulüp menfaatlerini göz önüne alarak böyle bir karar alabileceğini söyledi.



İşte o sözler:

Abdülkadir Ömür: Geçen sezon unutulmaz bir yıl olmuştu. Bu sezona da şampiyonluk parolasıyla başladık ancak işler istediğimiz gibi gitmedi. Hala yarıştan kopmuş değiliz. Yarışın içinde olmak istiyoruz.

Avrupa hedefim kapanmadı, illa ki gideceğim diye de bir şey yok. Ben buradan gitmek istiyorsam sadece kulübün menfaatleri doğrultusunda ayrılırım.

Şampiyon olduk, kupalar kazandık. Bunları tekrar yaşamak istiyorum. Git derlerse giderim, kal derlerse kalırım.

Trabzonspor'da başarılı olmak, diğer takımlarda olmaktan daha güç. Çünkü biz herkese karşı oynuyoruz.

Biz 5 gol yiyecek bir takım değiliz. Ama bazen kırılma anlarını geçemediğimiz dönemler oldu. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor ile alacağı daha çok kupa var.

Biz her zaman hocamızın yanındayız.