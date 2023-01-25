Müthiş ikili

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 4-0 kazandığı İstanbulspor maçında birer gol atan Anastasios Bakasetas ve Trezeguet, bu sezon bordo-mavili takımın skor yükünü çekiyor. Yunan 10 numara 28 resmi maçta 11 golle takımının fileleri en fazla havalandıran oyuncusu olurken, bu oyuncuyu 29 maçta 8 gol ile Mısırlı sol kanat takip etti. Bakasetas, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 17 maçta 6, Avrupa kupalarındaki 8 karşılaşmada 4, Süper Kupa mücadelesinde 1 gol olmak üzere 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta gol atamayan 29 yaşındaki yıldız, toplamda 28 resmi müsabakada 11 gol katkısı yaptı. Trezeguet ise Süper Lig'de 18 maçta 6, Avrupa kupalarında 8 karşılaşmada 2 gol atarken, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa mücadelesinde gol kaydedemedi.

AVRUPA'DA KATKI VERDİLER

Bakasetas, Avrupa kupalarında 4 kez rakip fileleri havalandırırken, Trezeguet 2 gol kaydetti. Başarılı orta alan oyuncusu, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhang'a 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü kaydetti. Bordo-mavili takımın, Avrupa Ligi'nde Monaco'ya 3-1 ve Kızılyıldız'a 2-1 yenildiği maçlarda da fileleri havalandıran Bakasetas, takımının Ferencvaros'u 1-0 yendiği mücadelede galibiyet golünü atan isim oldu. Trezeguet ise Trabzonspor'un 2-1 galip geldiği Kızılyıldız ve 4-0 kazandığı Monaco maçlarında da birer gol kaydetti.

LİGDE ALTIŞAR GOL KAYDETTİLER

Bakasetas ve Trezeguet, ligde altışar golle en fazla gol atan oyuncular oldu. Karadeniz devi, iki futbolcunun ligde gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan elde etti.

EN PARLAK DÖNEMİ

2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig'de top koşturan Bakasetas, ilk kez İstanbulspor ağlarını sarstı. Böylelikle 29 yaşındaki futbolcu, 20 farklı takıma gol atma başarısı gösterdi. Eski takım arkadaşı Nwakaeme'yi (19 takım) geçen Bakasetas, zirvede yer alıyor. Ligde Bakasetas'tan daha çok takıma gol atan başka bir futbolcu bulunmuyor. Kariyerinin en parlak dönemini Trabzonspor'da yaşıyor.