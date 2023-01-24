Visca heyecanlandırdı

Sezon başında kolu kırılan ve 90 gün sonra sahalara geri dönen Visca bu kez de köprücük kemiğinden sakatlanmıştı. En az 2.5 ay sahadan uzak kalacağı açıklanan Boşnak sağ kanat için Abdullah Avcı, "Sözleşmesini dondurabiliriz" demişti. Bu açıklamadan sadece iki gün sonra, "Az kaldı" paylaşımı yapan 32 yaşındaki oyuncu, sağlık ekibine "İyiyim, sözleşmemi dondurmayalım, döneceğim" dedi. Avcı, "Visca'nın durumunu doktor ile kontrol ediyoruz. Hızla iyiye gidiyor. Dönüşünü dört gözle bekliyoruz" diyerek oyuncunun sözleşmesinin dondurulmama ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Visca bu yıl 5 maçta oynadı.
Sezon başında kolu kırılan ve 90 gün sonra sahalara geri dönen Visca bu kez de köprücük kemiğinden sakatlanmıştı. En az 2.5 ay sahadan uzak kalacağı açıklanan Boşnak sağ kanat için Abdullah Avcı, "Sözleşmesini dondurabiliriz" demişti. Bu açıklamadan sadece iki gün sonra, "Az kaldı" paylaşımı yapan 32 yaşındaki oyuncu, sağlık ekibine "İyiyim, sözleşmemi dondurmayalım, döneceğim" dedi. Avcı, "Visca'nın durumunu doktor ile kontrol ediyoruz. Hızla iyiye gidiyor. Dönüşünü dört gözle bekliyoruz" diyerek oyuncunun sözleşmesinin dondurulmama ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Visca bu yıl 5 maçta oynadı.