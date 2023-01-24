Haberler Trabzonspor Transfer şarta bağlı

Transfer şarta bağlı

Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer açıklaması yaptı. Tecrübeli hoca "Yabancı kontenjanımız dolu. Yerli oyuncu transfer etmek çok kolay değil. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ben illa transfer yapalım ve kulübü zor durumda bırakalım düşüncesi içerisinde olmadım. Biri gider ve 'hocam şu kadar bütçemiz oluştu' derlerse bakarız" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Transfer şarta bağlı
Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer açıklaması yaptı. Tecrübeli hoca "Yabancı kontenjanımız dolu. Yerli oyuncu transfer etmek çok kolay değil. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ben illa transfer yapalım ve kulübü zor durumda bırakalım düşüncesi içerisinde olmadım. Biri gider ve 'hocam şu kadar bütçemiz oluştu' derlerse bakarız" dedi.
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