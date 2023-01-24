Transfer şarta bağlı

Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer açıklaması yaptı. Tecrübeli hoca "Yabancı kontenjanımız dolu. Yerli oyuncu transfer etmek çok kolay değil. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ben illa transfer yapalım ve kulübü zor durumda bırakalım düşüncesi içerisinde olmadım. Biri gider ve 'hocam şu kadar bütçemiz oluştu' derlerse bakarız" dedi.
Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer açıklaması yaptı. Tecrübeli hoca "Yabancı kontenjanımız dolu. Yerli oyuncu transfer etmek çok kolay değil. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ben illa transfer yapalım ve kulübü zor durumda bırakalım düşüncesi içerisinde olmadım. Biri gider ve 'hocam şu kadar bütçemiz oluştu' derlerse bakarız" dedi.