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Trabzonspor'dan zirve yürüyüşü!

Son şampiyon Trabzonspor, basamakları çıkmaya başladı. İstanbulspor galibiyetiyle 5. sıraya yükselen Karadeniz devi, iç sahada 24 puan topladı ve zirvede. Üstelik Fırtına, önündeki 5 maçın 3'ünü Akyazı'da oynayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Trabzonspor'dan zirve yürüyüşü!
Süper Lig'in 18. haftasında Alanya'ya 5-0 kaybeden Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa sinyali vermişti. Taraftarın destek verdiği başarılı hoca yola devam etmişti. Bu durum Fırtına için yükselişin başlangıcı oldu. Karadeniz devi, 1'i kupa, ikisi lig olmak üzere oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligde tırmanışa geçen Trabzonspor bir basamak üstünde yer alan Adana Demirspor'un puan kaybettiği haftada kazanarak 6. olarak girdiği 20. haftayı 5. tamamladı. 4. sıradaki Beşiktaş ile birlikte 35 puanı bulunan Fırtına, cumartesi günü Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Bordo-mavili takım ciddi bir fikstür avantajına da sahip. Akyazı Stadı'nda oynadığı son 35 maçta rakiplerine boyun eğmeyen Fırtına, önündeki 5 maçın 3'üne iç sahada çıkacak. Karadeniz devi; Antalyaspor, Ümraniye ve Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu süreçte Hatay ve Galatasaray deplasmanlarına gidecek. Akyazı'da tam 35 maçtır kaybetmeyen Fırtına, bu fikstür fırsatını iyi değerlendirip, zirve ile puan farkını iyice indirmek amacında. Trabzonspor, sezonun ilk yarısında aynı 5 maçlık periyotta 3 deplasmana gitmiş ve 2 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik elde etmişti. Karadeniz devi, taraftarı ile buluşunca rakiplerine geçit vermiyor

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