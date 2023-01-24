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Susun ve izleyin

Trezeguet, gollerini atmaya devam ediyor. Bu sezon ilk kez yedek kalan Mısırlı sol kanat, İstanbulspor maçında oyuna girdikten 4 dakika sonra fileleri havalandırdı. Ligdeki 6'ncı golünü kaydeden 28 yaşındaki yıldız, klasikleşen gol sevinci ile ilgili şunları söyledi: "Gol sevincimde o hareket bizi eleştirenlere yönelik. Onlara 'konuşmayın, sadece susun ve izleyin' demeye çalışıyorum. Bunu her zaman yapıyorum."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Susun ve izleyin
Trezeguet, gollerini atmaya devam ediyor. Bu sezon ilk kez yedek kalan Mısırlı sol kanat, İstanbulspor maçında oyuna girdikten 4 dakika sonra fileleri havalandırdı. Ligdeki 6'ncı golünü kaydeden 28 yaşındaki yıldız, klasikleşen gol sevinci ile ilgili şunları söyledi: "Gol sevincimde o hareket bizi eleştirenlere yönelik. Onlara 'konuşmayın, sadece susun ve izleyin' demeye çalışıyorum. Bunu her zaman yapıyorum."
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