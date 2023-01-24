Trezeguet, gollerini atmaya devam ediyor. Bu sezon ilk kez yedek kalan Mısırlı sol kanat, İstanbulspor maçında oyuna girdikten 4 dakika sonra fileleri havalandırdı. Ligdeki 6'ncı golünü kaydeden 28 yaşındaki yıldız, klasikleşen gol sevinci ile ilgili şunları söyledi: "Gol sevincimde o hareket bizi eleştirenlere yönelik. Onlara 'konuşmayın, sadece susun ve izleyin' demeye çalışıyorum. Bunu her zaman yapıyorum."
Trezeguet, gollerini atmaya devam ediyor. Bu sezon ilk kez yedek kalan Mısırlı sol kanat, İstanbulspor maçında oyuna girdikten 4 dakika sonra fileleri havalandırdı. Ligdeki 6'ncı golünü kaydeden 28 yaşındaki yıldız, klasikleşen gol sevinci ile ilgili şunları söyledi: "Gol sevincimde o hareket bizi eleştirenlere yönelik. Onlara 'konuşmayın, sadece susun ve izleyin' demeye çalışıyorum. Bunu her zaman yapıyorum."