İlk düşünce savunma

İstanbulspor filelerini sarsan Bartra, ikinci yarıda Abdullah Avcı'nın taktiksel değişiklikleri ile farka gittiklerini söyledi. 32 yaşındaki İspanyol stoper, "Savunma oyuncularının tabii ki ilk düşüncesi gol yememek. Gol atınca da ayrı bir mutlu hissediyorsunuz kendinizi. İstenmeyen sonuçları kaza olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.
İstanbulspor filelerini sarsan Bartra, ikinci yarıda Abdullah Avcı'nın taktiksel değişiklikleri ile farka gittiklerini söyledi. 32 yaşındaki İspanyol stoper, "Savunma oyuncularının tabii ki ilk düşüncesi gol yememek. Gol atınca da ayrı bir mutlu hissediyorsunuz kendinizi. İstenmeyen sonuçları kaza olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.